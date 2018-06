Vieste, agguato in campagna: ucciso un 22enne

Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, dove un uomo di 22 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. Nell'agguato, avvenuto nelle campagne del centro garganico, in località Mandrione, è stata ferita un’altra persona che è stata trasportata all'ospedale di San Giovanni Rotondo. L'uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un episodio legato alla guerra di mafia in atto da diversi anni: la vittima, già nota alle forze di polizia, sarebbe vicina al clan di Perna. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri del Comando provinciale di Foggia.

Ancora da chiarire se abbiano agito uno o più sicari

Secondo una prima ricostruzione, i due uomini viaggiavano a bordo di uno scooter quando sarebbero stati affiancati da un mezzo su cui viaggiava chi ha sparato. Ancora da chiarire se ad agire siano stati uno o più sicari. Gli investigatori stanno ancora effettuando i rilievi tecnici per accertare quante armi sono state utilizzate.