Migranti, nave Diciotti attesa a Pozzallo: 519 a bordo, anche un morto

Arriverà a Pozzallo la nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 519 persone, salvate in sette interventi in mare. Nell'imbarcazione anche un cadavere, mentre tre donne e un uomo, che avevano bisogno di cure mediche urgenti, sono stati trasferiti a Lampedusa. L'approdo è previsto per la tarda serata. Il migrante deceduto era stato recuperato dal mercantile Vos Thalassa, che ha soccorso 212 migranti. A bordo della Diciotti ci sono anche le 42 persone salvate dalla nave militare Usa Trenton, durante un intervento in cui ne risultano disperse 12. Nonostante l'approdo a Pozzallo sia previsto per la tarda serata, è possibile che lo sbarco a terra dei migranti venga effettuato domani mattina, per avere una maggiore sicurezza nelle operazioni.

I salvataggi della Diciotti

I migranti attesi a Pozzallo, in provincia di Ragusa, non sono i primi che sbarcano in Sicilia dalla Diciotti. La nave della Guardia costiera, infatti, era già arrivata nel porto di Catania con a bordo oltre 900 migranti lo scorso 13 giugno. Si trattava, per l'esattezza, di 932 persone che la Diciotti ha preso a bordo al termine di cinque operazioni di soccorso eseguite da altri mezzi navali, soprattutto mercantili che erano al largo della Libia. Anche in quel caso, all’interno della nave c’erano dei cadaveri. Le operazioni di salvataggio della Diciotti sono proseguite anche nei giorni successivi: domenica 17 giugno, nel Mediterraneo centrale, 42 migranti sono stati trasbordati dalla nave americana Trenton su quella della Guardia costiera. Sono gli stessi migranti che adesso sono attesi a Pozzallo insieme ad altre centinaia di persone.

Data ultima modifica 19 giugno 2018 ore 12:30