Nubifragio nel Vibonese, a Nicotera crollati muri di contenimento

Nella notte un nubifragio si è abbattuto su Nicotera, nel litorale vibonese, dove acqua e fango hanno invaso le strade. Sono crollati alcuni muri di contenimento, ma non ci sono feriti. Alcune famiglie, però, per via del peggioramento delle condizioni atmosferiche in nottata, hanno lasciato le loro abitazioni e sono scese in strada per paura che si potessero verificare dei danni agli edifici di via Madonna della Scala. Disagi anche a causa dell'assenza di energia elettrica e per i problemi legati alla rete telefonica fissa che è saltata.

Isolata una famiglia a Joppolo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i mezzi di soccorso. A Joppolo è rimasta isolata una famiglia che risiede vicino alla torre di Parnaso, sul lungomare cittadino. Chiuso il traffico nella frazione Oliveto, a causa del crollo di un muro alto quattro metri che costeggia la strada. Inoltre, la circolazione ferroviaria è stata sospesa per l'allagamento dei binari dovuto alle intense piogge delle ultime ore fra Nicotera e Joppolo, sulla linea Reggio Calabria-Lamezia Terme (via Tropea), come fanno sapere da Ferrovie dello Stato. L'impraticabilità delle strade non consente l'attivazione di servizi sostitutivi autobus, ma i tecnici di Reti ferroviarie italiane sono sul posto. Disagi e rallentamenti si registrano anche sulla linea ferroviaria Reggio Calabria-Lamezia Terme (via Mileto) a causa di un inconveniente tecnico.