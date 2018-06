Donna in coma da tre mesi partorisce bimbo a Taranto

Una donna di 38 anni, in coma da tre mesi a Taranto per un aneurisma cerebrale, ha partorito con taglio cesareo un bimbo al settimo mese di gravidanza. La notizia, riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia, è stata confermata dall'ospedale Santissima Annunziata. Il piccolo pesa quasi due chili e si trova in un’incubatrice in terapia intensiva.

E' il secondo caso in poche ore, analogo a quello di qualche giorno fa a Mantova. La mamma è ancora in gravi condizioni e si trova nel reparto di rianimazione. Il 15 giugno a Mantova una 33enne in coma da tre mesi e mezzo aveva dato alla luce una bambina con peso e funzioni vitali nella norma.

Gravidanza portata avanti con successo nonostante il coma



All’ingresso in ospedale della donna, colpita da emorragia cerebrale, il tempo di gestazione era di 22 settimane, troppo poche per vivere. Medici, specialisti e infermieri sono riusciti con successo a condurre la gravidanza fino alla trentesima settimana nonostante le condizioni della mamma. E superando anche il rischio di difetti nella crescita del feto come conseguenza della sofferenza multi-organo della madre sottoposta a trattamenti farmacologici intensivi.