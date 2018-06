Mancano anestesisti, donna chiede aiuto su Facebook: sarà trasferita

Deve subire un'operazione per rimuovere un carcinoma al seno, ma nell'ospedale dov'è ricoverata non ci sono anestesisti e l'intervento non può essere eseguito. Così, una donna di 55 anni di Napoli, ha avvidato a Facebook il proprio sfogo e ha trovato soluzione al suo problema: verrà trasferita dall’ospedale Incurabili all'Irccs Pascale, dove lunedì 18 giugno verrà sottoposta all’operazione.

Il post su Facebook

La donna, nel suo lungo post su Facebook, aveva denunciato la carenza di anestesisti nell'ospedale Incurabili e aveva reso pubbliche le sue preoccupazioni e paure. “Non voglio favori o privilegi, voglio solo vivere”, aveva scritto. “Avevo scritto alle Pec delle autorità nazionali e locali senza avere risposta. Il post su Facebook è stata una rivoluzione. Non immaginavo una simile reazione, ma lo speravo. Invece di usare Fb per dire sciocchezze, l'ho usato per qualcosa di utile”, ha raccontato. "A Napoli - ha proseguito - abbiamo delle eccellenze in grado di curare le persone qui sul nostro territorio. Perché avrei dovuto rivolgermi al Nord? Al Pascale ho trovato dei professionisti fantastici, al Nord avrei trovato medici del Sud”. Mentre sull’ospedale Incurabili ha aggiunto: “Mi domando a cosa serva tenere aperto quel posto”.

La carenza di anestesisti

Nella struttura le attività non urgenti sono fortemente rallentate dall’insufficienza di anestesisti nelle equipe mediche. Mario Forlenza, direttore generale della Asl Napoli 1, ha spiegato: “È noto che tutte le Asl della Regione hanno difficoltà a reperire medici anestesisti. Questa è l'occasione di parlare di questa carenza, di chiarire la reale situazione non solo presso il presidio ospedaliero degli Incurabili". Una carenza che si è tentato di colmare con uno specifico concorso “dopo 15 anni” per 21 anestesisti. Le procedure di assunzione dei vincitori e di ulteriori 12 persone per scorrimento della graduatoria, ha sottolineato Forlenza, “sono state avviate, ma l’effettiva presa di servizio degli stessi avverrà non prima di settembre". I nuovi assunti, ha detto, saranno destinati alle strutture che ne hanno necessità.