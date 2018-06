Milano, dal 18 giugno in Questura il programma "Passaporto subito"

Da lunedì 18 giugno, a Milano, parte il progetto "Passaporto Subito" che consentirà ai cittadini del capoluogo lombardo di ottenere in un solo giorno il documento d’identità valido per l’espatrio.

In via sperimentale in Questura a Milano

Questa nuova procedura permetterà ai cittadini maggiorenni residenti nella Città metropolitana di Milano di prenotare on line sul sito della polizia di Stato un appuntamento tra quelli disponibili, avendo la garanzia di ottenere il passaporto lo stesso giorno in cui presenteranno la domanda di rilascio. Il progetto sarà adottato in via sperimentale nell'ufficio passaporti della Questura di via Cordusio 4 a Milano e potrà essere sfruttato dai cittadini con il documento in scadenza a tre mesi, senza figli minori e senza motivi ostativi al rilascio.

"Maggior qualità e celerità"

Luisa Pellegrino, dirigente della divisione amministrativa e sociale della Questura di Milano, ha spiegato che l'ufficio rilascia quasi 700 passaporti al giorno, e che coloro che hanno i requisiti richiesti per usufruire di "Passaporto Subito" sono circa il 70% del totale dei richiedenti. Per questa ragione, la Questura disporrà quattro operatori che si occuperanno in maniera specifica del progetto. Obiettivo, secondo quanto dichiarato dal questore Marcello Cardona, è sperimentare e sviluppare, grazie a continui aggiornamenti tecnici e suggerimenti da parte degli utenti, un servizio che consenta una sempre maggior "qualità e celerità" nei servizi offerti alla cittadinanza.