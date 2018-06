Carpegna, soldatessa ferita gravemente in un'esercitazione

Una paracadutista del 187/esimo reggimento 'Folgore' è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto questa mattina nel corso di un'esercitazione a fuoco con mortai al poligono militare di Carpegna, in provincia di Pesaro Urbino. È ora ricoverata in prognosi riservata in un ospedale di Ancona e l'ultimo bollettino medico riferisce che non è in pericolo di vita. L'addestramento era programmato e propedeutico all'impiego operativo. La giovane donna, una 27enne originaria di Foggia, era adibita al reparto sanità e si trovava vicino all'ambulanza durante le esercitazioni. Per cause imprecisate, una scheggia derivante da un'esplosione l'ha raggiunta alla guancia destra. I medici dell'Esercito sono subito intervenuti a stabilizzare la condizioni della soldatessa. Hanno poi chiamato il 118, che l'ha trasferita in elicottero a un ospedale di Ancona. L'Esercito ha avviato le procedure per fornire tutto il sostegno alla famiglia e accertare le cause dell'incidente.

Non è in pericolo di vita

La donna è ora ricoverata in "prognosi riservata, non in attuale pericolo di vita" nel Reparto di Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Ancona. Lo rende noto un bollettino degli Ospedali riuniti di Ancona. La soldatessa, "intubata sul luogo", ha riportato un trauma facciale con fratture multiple del volto, corpi estranei tessuti molli del volto, un trauma vascolare di ramo della carotide destra e un trauma con ferita spalla destra. È sottoposta a visite e accertamenti medici prima di un'eventuale operazione chirurgica.

Vicinanza del ministro Trenta

"Il ministro Trenta appresa la notizia del grave incidente avvenuto a Carpegna nel quale è rimasta ferita una paracadutista dell'Esercito esprime la sua vicinanza alla famiglia e alla Forza armata: seguirò personalmente l'evolversi della situazione". È quanto si legge sul profilo Twitter del ministro della Difesa Elisabetta Trenta.