Pisa, carabinieri sequestrano merce: ambulante li picchia

Due carabinieri sono stati aggrediti durante dei controlli ad ambulanti abusivi a Pisa, nel pomeriggio di martedì 5 giugno. È quanto accaduto in via Vecchia Barbarcina, a due passi dal Duomo. Entrambi i militari sono stati portati in ospedale: uno dei due è stato colpito al volto da un venditore ambulante e ha il naso fratturato. L'altro ha riportato lesioni alle costole.

L'aggressione ai carabinieri

Via Vecchia Barbaricina è una strada pedonale del centro storico dove spesso stazionano venditori ambulanti. In un'operazione di controllo, i Carabinieri hanno sequestrato circa 160 borse, provocando la reazione dei venditori e alzando il livello della tensione. Come scrive il quotidiano La Nazione, i militari stavano rientrando in auto, quando, oltre alle proteste verbali, sono cominciati a volare anche oggetti. Poi uno dei venditori si è avvicinato a un agente, lo ha colpito al volto e poi lo ha spintonato, impedendogli temporaneamente di risalire a bordo del mezzo.



Le contromisure del comitato provinciale



Il comitato provinciale per l'ordine pubblico di Pisa ha deciso di intensificare i controlli e le misure di contrasto all'abusivismo commerciale intorno a piazza dei Miracoli e nei pressi degli altri mercati cittadini. Nel frattempo, sono in corso le indagini per l'identificazione dell'aggressore, favorita da un video che è comparso in rete. Il prefetto Angela Pagliuca non ha voluto specificare quali contromisure saranno predisposte per contrastare il fenomeno, ma non è escluso che siano adottati anche servizi in borghese: nella zona gli abusivi agiscono spesso con l'aiuto di 'sentinelle' che segnalano l'arrivo delle forze dell'ordine. Un'aggressione analoga si era verificata nell'agosto 2017, in occasione di controlli effettuati dalla Guardia di Finanza.

Le reazioni

Netta e bi-partisan la condanna di quanto accaduto da parte dei politici locali. Il candidato sindaco del centrosinistra Andrea Serfogli esprime "vicinanza al carabiniere ferito e ferma condanna a ogni gesto violento contro chi rappresenta le istituzioni e si occupa ogni giorno della nostra sicurezza". "La città è sempre più fuori controllo per la sicurezza", ha affermato il deputato della Lega Edoardo Ziello. Ha commentato l'episodio anche Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, con un post su Facebook. "Ogni giorno le nostre forze dell'ordine sono costrette a sopportare questi abusi, ora basta", le sue parole.