Fca, Marchionne in cravatta annuncia: "Entro giugno debito azzerato"

Sergio Marchionne ha mantenuto la promessa ed è arrivato a Balocco in cravatta. Il manager aveva garantito che l’avrebbe indossata nel caso in cui Fca avesse raggiunto l’obiettivo di azzeramento del debito. Come ha annunciato lui stesso per l’apertura del Capital Market Day, infatti, "Fca azzererà entro giugno l'indebitamento netto industriale". Ma l’appuntamento di oggi è stato anche un’occasione per un commento dell'ad di Fca sulla situazione politica italiana, dopo la formazione dell’esecutivo Conte: "C’è un nuovo governo, è già un passo avanti", ha detto.

"Cravatta ben annodata è il primo passo serio nella vita"

Il manager ha citato Oscar Wilde per spiegare la scelta di indossare la cravatta: "Una cravatta ben annodata è il primo passo serio nella vita". Poi ha abbassato la zip del suo maglione e ha mostrato l'accessorio blu che - ha spiegato - gli è stato regalato. "Erano dieci anni che non la indossavo", ha ricordato. Mentre sull'azienda ha precisato: "Negli ultimi cinque anni la riduzione del debito è stato uno dei principali obiettivi. A fine giugno la posizione finanziaria netta sarà positiva, rimane ancora qualcosa da fare ma direi che ci siamo".

"Dal 2004 a oggi sempre raggiunto i nostri target finanziari"

Marchionne oggi ha presentato il piano per i prossimi quattro anni di Fca, definendolo "solido e coraggioso". "Dal 2004 a oggi, con l'eccezione della crisi globale del 2008, abbiamo sempre raggiunto i nostri target finanziari", ha ricordato il manager. "Tutti i cambiamenti che si prospettano non rappresentano una minaccia - ha spiegato - ci stiamo allenando da 14 anni. In Fca abbiamo imparato a vivere nell'incertezza e siamo pronti a ogni eventualità". "L’idea che le tecnologie stanno ridisegnando il nostro ambiente competitivo e il nostro settore non ci fa arretrare. Rimaniamo aperti a valutare tutte le alternative e crediamo in un approccio pragmatico e realistico".

Un giornalista di Bloomberg condivide su Twitter la foto di Marchionne in cravatta

