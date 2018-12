Incidente ferroviario a Caluso, le immagini del disastro. VIDEO

È di due morti e 23 feriti, il bilancio dell’incidente ferroviario della notte scorsa (poco prima delle 23.30) in Piemonte in cui un treno e un tir si sono scontrati a Caluso, lungo la linea Torino-Ivrea. Come si vede in queste immagini, i Vigili del fuoco e i soccorsi hanno lavorato tutta la notte fra le lamiere e i vagoni deragliati per estrarre i passeggeri e per mettere in sicurezza l'area.

Due vittime, grave la capotreno

Le vittime sono il macchinista del convoglio, il 61enne di origine sarda Roberto Madau e il 64enne romeno Stefan Aureliana che conduceva il mezzo di scorta tecnica a due tir provenienti dalla Repubblica Ceca. Tra i feriti gravi c'è la capotreno, rimasta incastrata tra le lamiere e liberata dopo un'ora dai vigili del fuoco. La procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta e ha indagato per disastro ferroviario Darius Zujis, l'autista lituano di 39 anni alla guida del tir travolto.