Il turismo è stato al centro della nuova puntata di "Hashtag24, l'attualità condivisa". La trasmissione, ideata e condotta dal vicedirettore di Sky TG24, Riccardo Bocca, è trasmessa anche in diretta streaming su SkyTG24.it. L’Italia è un Paese dagli straordinari paesaggi e dall’infinito patrimonio culturale, ma non sempre le nostre ricchezze vengono tutelate come meritano e il compito di accogliere al meglio i vacanzieri talvolta non viene onorato a pieno. Ospiti dell'ottava puntata: il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, la travel blogger Federica Piersimoni e la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè. Quest'ultima sull'ipotesi di guidare il ministero del Turismo ha detto: "Ho le competenze per farlo". Hashtag 24, l'attualità condivisa: lo speciale

Santanchè: "Ho le competenze per guidare il ministero del Turismo"

Nell'accordo di governo Lega-M5S è prevista la creazione di un ministero per il Turismo. Daniela Santanchè ha giudicato "insufficiente" il programma del prossimo esecutivo su questo punto e alla domanda se le piacerebbe guidare il prossimo ministero del Turismo ha risposto: "Sono molti anni che lavoro in questo settore. Per saper fare le cose bisogna farle sul campo, chi fa nella vita ha ben chiaro ciò che serve. Penso che avrei delle competenze sul campo. Ho visto tanti ministri, senza portafogli, che non sono mai usciti dall'italia. Il mio è un auspicio che nei ministeri vadano persone che sanno quello che fanno".

Ciafani: "L'ambiente sia pilastro di uno sviluppo sostenibile"

Il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, ha rivolto un appello al prossimo esecutivo: "Ci auguriamo che questo parlamento e il prossimo Governo possa lavorare a una normativa ambientale che non ingabbia il Paese - ha detto intervenendo ad Hashtag24 - e ci auguriamo anche che l'ambiente sia uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile".

La travel blogger Piersimoni: "Dall'online buoni servizi per i turisti"

Ad Hashtag24 è intervenuta la travel blogger Federica Piersimoni. "Ci sono regioni in Italia dove il malcostume di avere due pesi e due misure con i turisti impera - ha spiegato - Ci sono però tanti servizi online che riescono a comunicare con il turista e con l'utente finale e dare anche buoni servizi".

Domande e commenti del pubblico

Francesca Baraghini, come ogni settimana, seleziona in diretta domande e contributi dei telespettatori attraverso i principali social network: Facebook, con il Gruppo Hashtag24, Twitter con l'Hashtag #H24 e Whatsapp con il numero di telefono 349-6032901. Il tema della puntata è da un servizio di Francesca Smacchia. Il coordinamento editoriale è a cura di Dario Cirrincione.

La videolettera di Riccardo Bocca

Al termine della puntata, Riccardo Bocca ha inviato la videolettera al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro che recentemente ha adottato misure straordinarie per la gestione dei flussi turistici.

"Hashtag24, l'attualità condivisa" va in onda ogni mercoledì alle 21 in diretta e in replica alle 23 su Sky TG24, canale diretto da Sarah Varetto, sui canali 100 e 500 di Sky, canale 50 del digitale terrestre e anche in streaming su SkyTG24.it.

