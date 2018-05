La Spezia, incidente sul lavoro: operaio morto in cantiere navale

Incidente sul lavoro a La Spezia. Un operaio è morto questo pomeriggio, poco prima delle 16, mentre stava lavorando in un cantiere navale della cittadina ligure. Al contrario di quanto si era appreso in un primo momento, non ci sarebbero altri lavoratori coinvolti. A comunicarlo sono stati i carabinieri che si trovano sul posto con gli ispettori dell'Asl5 e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore sarebbe stato schiacciato da una pesante lastra metallica. È in corso il sopralluogo nel cantiere che si trova nella zona a Est della città. Incidente acciaierie a Padova, 3 operai in condizioni stabili ma gravi

Data ultima modifica 14 maggio 2018 ore 17:38