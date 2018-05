Maltempo, ciclone islandese sull’Italia: neve a Sestriere

Piogge, temporali e un clima autunnale tornano sull’Italia, con temperature che scenderanno sotto i 20 gradi in molte città. Il maltempo è dovuto a un ciclone islandese arrivato nel weekend del 12 e 13 maggio e che, secondo gli esperti, farà rimanere il tempo instabile per tutta la settimana (LE PREVISIONI).

Neve a Sestriere, temperature sotto lo zero

Se in molte città il clima è tornato quasi autunnale, a Sestriere si può parlare di paesaggio invernale. Nel comune piemontese, infatti, ha nevicato per tutta la giornata del 13 maggio e nella notte successiva. Sono almeno 10 i centimetri di neve che si sono depositati e che hanno causato anche qualche difficoltà negli spostamenti, oltre ad aver portato la temperature a due gradi sotto zero.

Pioggia nel resto d’Italia, rovesci per tutta la settimana

Neve fuori stagione a Sestriere, pioggia nel resto della Penisola dove già da domani, 15 maggio, i rovesci colpiranno Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sardegna, il Triveneto e le Alpi. Temporali attesi anche a Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Trieste. Il maltempo caratterizzerà anche la giornata di mercoledì 16 maggio, con perturbazioni sul Lazio, in Campania, su Alpi e Prealpi, sul Grossetano e sulla Venezia Giulia. Gli esperti, inoltre, annunciano altri temporali anche per giovedì, soprattutto al Centro, mentre venerdì l'instabilità sarà meno diffusa. Mentre per il weekend 19-20 maggio è previsto l'arrivo del terzo ciclone del mese di maggio. Arriverà dal Nord Europa e porterà ancora maltempo.

Nevica anche in Francia

Maltempo in Italia ma non solo: freddo e pioggia a Parigi, neve e ghiaccio nell'Ardeche, nella Loira e nella Lozere. La situazione meteorologica della Francia è quella di un inverno che non accenna a finire. Piove praticamente su tutto il Paese, e nel Nord-Est si registrano veri e propri diluvi, mentre sul Massiccio centrale nevica oltre i mille metri e sui Pirenei oltre i 1.200 metri.