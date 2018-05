Roma, manifesto choc contro aborto:"Prima causa femminicidio al mondo"

A poco più di un mese di distanza dall’ultima, una nuova campagna di affissioni contro l’aborto torna a suscitare numerose polemiche. In vista della 'Marcia per la Vita', in programma sabato 19 maggio a Roma, CitizenGO ha affisso una serie di manifesti per le strade della Capitale che riportano la frase: "L'Aborto è la prima causa di Femminicidio nel mondo". L’iniziativa ha provocato numerose reazioni sdegnate, tra cui quella della senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà, che ha richiesto "un immediato intervento delle istituzioni, a partire dall’Autorità delle Comunicazioni, per rimuovere subito i manifesti e per fermare la diffusione di false informazioni".

CitizenGO: "Tentativo di censura"

"È in atto - spiega CitizenGO lanciando la propria campagna - il tentativo di censurare e silenziare chi afferma la verità sull'aborto, che sopprime la vita di un bambino e ferisce gravemente quella della donna. Rivendichiamo il diritto di opinione ed espressione tutelato dalla Costituzione". Filippo Savarese, direttore dell’associazione pro vita, ha anche aggiunto che: "Negli ultimi anni le istituzioni hanno denunciato con sempre maggior forza il fenomeno dei 'femminicidi' e della violenza sulle donne, ma ci si dimentica di dire che la prima causa di morte per milioni di bambine (così come di bambini) nel mondo è l’aborto".

"Intervenga Agcom"

La campagna ha già suscitato numerose polemiche sui social. Rebel Network, la rete femminista per i diritti, ha pubblicato un post su Facebook in sui attacca duramente l’iniziativa e chiede a Virginia Raggi di "intervenire immediatamente per far rimuovere questo vergognoso manifesto da uno dei gruppi a nostro parere pro-odio e contrari alla libertà di scelta delle donne". Della stessa opinione la presidente del II municipio Francesca Del Bello, che ha dichiarato: "Questa mattina Roma si è svegliata nuovamente invasa da manifesti offensivi per tutte le donne, soprattutto per quelle che hanno conosciuto l'esperienza difficile dell'aborto o della violenza. Chiediamo al Campidoglio e all'assessore Marzano di intervenire tempestivamente". Lo scorso 5 aprile un maxi manifesto (di 7 metri per 11) dell'associazione ProVita è stato affisso sull'intera facciata del palazzo al civico 58 in via Gregorio VII, con l'immagine di un feto di 11 settimane e la scritta: "sei qui perché tua mamma non ti ha abortito". Il manifesto, dopo numerose polemiche, è stato rimosso.