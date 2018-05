Bussolengo: spruzza spray urticante a scuola, 500 intossicati

Oltre 500 tra studenti e insegnanti intossicati a causa di una "bravata". È accaduto nell'Istituto Tecnico Commerciale "Maria Curie" di Bussolengo, in provincia di Verona, dove un alunno avrebbe spruzzato dello spray urticante all'interno dell'impianto di aerazione della scuola. La sostanza, diffusa in gran parte della struttura, non avrebbe causato intossicazioni gravi ma i Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Intanto il personale scolastico ha rinvenuto lo spray usato per la bravata e il responsabile sarebbe già stato individuato.

Diciassette persone in ospedale

Una volta allertati i soccorsi, la scuola è stata evacuata e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze e i Vigili del fuoco. Questi ultimi, grazie all’intervento del personale del nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico), hanno effettuato le misurazioni ambientali che hanno dato esito negativo. A causa dell’effetto urticante, però, tra gli intossicati 23 persone hanno dovuto ricorrere alle cure negli ospedali di Bussolengo, Peschiera del Garda e al Policlinico di Verona.