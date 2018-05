Festa della mamma, storia e idee per biglietti e regali

Domenica 13 maggio 2018 è la festa della mamma. Una ricorrenza che ogni anno in Italia si celebra la seconda domenica di maggio, così come in diversi altri Paesi.

La storia della ricorrenza

In Italia la festa della mamma, nella sua concezione moderna, nasce a Bordighera. È infatti in questa cittadina della Liguria, in provincia di Imperia, che nel 1956 si celebra per la prima volta, ispirandosi alla tradizione anglosassone della Mothering Sunday (risalente al XVII secolo) e a quella statunitense del Mother's Day (celebrazione resa ufficiale nel 1914 dal presidente Woodrow Wilson). L'iniziativa del sindaco Raul Zaccari trovò presto altri emuli. Nel maggio 1957 il sacerdote del borgo di Tordibetto ad Assisi, don Otello Migliosi, dedica un'intera giornata alla celebrazione della figura della madre nel suo valore religioso. L'anno successivo, nel 1958, lo stesso Raul Zaccari insieme a un gruppo di altri senatori presenta un disegno di legge al Senato della Repubblica per istituire ufficialmente la festa della mamma. Dopo un lungo dibattito si arrivò a fissare la ricorrenza all'8 maggio di ogni anno. Successivamente, si è invece deciso di rendere "mobile" la data della festa della mamma, come avviene in tanti altri Paesi compresi Stati Uniti, Australia, Cina e Giappone. In altre parti del mondo invece si festeggia in giorni diversi. In Francia cade l'ultima domenica di maggio, Regno Unito e Irlanda sono rimasti alla tradizione della quarta domenica di Quaresima prevista dalla Mothering Sunday, mentre la maggior parte degli Stati arabi la celebra il primo giorno di primavera. In Russia si festeggia invece l'ultima domenica di novembre.

Biglietti per la festa della mamma

Secondo la tradizione, in occasione della festa della mamma i bambini offrono dei piccoli regali alle proprie madri. I più piccoli realizzano dei disegni, i più grandi regalano, di solito, dei fiori. Anche i biglietti sono di solito a tema floreale. Una tradizione che trova le sue radici nella Mothering Sunday britannica, che nasce come una giornata in cui ai ragazzi che vivevano lontano dalle proprie famiglie era concesso tornare a casa per omaggiare le proprie madri con dei piccoli regali, che all'epoca erano quasi sempre dei fiori raccolti sulla strada del ritorno.

Frasi per la mamma

Gli esempi di frasi di auguri scritte sui biglietti sono innumerevoli. E sono anche molti i celebri autori che si sono cimentati in dediche o aforismi sulla figura materna. Uno degli esempi più noti è la frase di Arlene Benedict: "La parola mamma all'orecchio di un bambino suona magica in tutte le lingue". Marcel Proust, nella sua "Recherche", definisce il bacio della mamma come "unica consolazione" quando da bambino andava a letto. Il rimando letterario, d'altra parte, non è certo un caso visto che è tradizione che per la festa della mamma i bambini recitino alla propria madre una poesia imparata a scuola.

Calo demografico e iniziative

La festa della mamma può essere anche una buona occasione per riflettere sulla situazione della famiglia in Italia. Il numero delle donne che scelgono di diventare mamme nel nostro Paese è in continuo calo. Come risulta dagli ultimi indicatori demografici Istat, nel 2017 sono diminuiti ancora i nuovi nati: solo 464 mila. Abbiamo il più basso tasso di fecondità d'Europa, insieme alla Spagna, e la più alta età media alla nascita del primo figlio, 31 anni. Anche per questo sono importanti le iniziative dedicate alle mamme per la ricorrenza del 2018. Trenitalia ha per esempio lanciato lo speciale 2x1 festa della mamma. Sky Cinema ha invece preparato una programmazione speciale dedicata a tutte le mamme per il weekend del 12 e 13 maggio.