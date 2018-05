W la mamma! La programmazione di Sky Cinema dedicata alla festa dellla mamma.

Sabato 12 e domenica 13 maggio, in occasione della Festa della mamma che si festeggia il 13 maggio , Sky Cinema Passion propone per un intero weekend una maratona di film a tema

Tra i tanti titoli proposti, domenica 13 alle 21.00, da non perdere in prima visione la divertente commedia TORNO DA MIA MADRE (vedi prima visione del giorno) che vede una donna, divorziata e disoccupata, costretta a tornare a vivere con la madre; Il rapporto madre-figlia resta immutato nel corso degli anni? La mamma premurosa che al mattino entra in camera per alzare la tapparella e per dirti che è ora di svegliarsi. Che ti riprende se bevi direttamente dalla bottiglia. Che ti fa notare lo spreco se tieni aperta la finestra con il termostato a venti gradi e il calorifero bollente. È giusto che tutto ciò si perpetui anche quando i figli hanno raggiunto, diciamo, l’età matura? Stéphanie si trova esattamente in questa situazione. In un brevissimo lasso di tempo perde marito, lavoro e casa. L’unica soluzione è quella di trasferirsi dalla madre…

Uma Thurman si trasforma in una super mamma alle prese con tutte le difficoltà della vita quotidiana in MOTHERHOOD - IL BELLO DI ESSERE MAMMA. Eliza Welch, il personaggio interpretato dall’attrice si fa carico di tutto, ma proprio di tutto. Dalla preparazione della prima colazione, la mattina, alle passeggiate con il cane. Dall’organizzazione della festa di compleanno per la figlia, alla spesa, alle corse nel traffico per accompagnare i bambini a scuola. Cercando di conciliare tutto questo con la passione per la scrittura che diventa valvola di sfogo nello stress quotidiano.

Andrà in onda anche la commedia sulle seconde opportunità con Susan Sarandon THE MEDDLER. Il film parla di Marnie che, ormai vedova da qualche tempo, non sa come riempire le proprie giornate. Si trasferisce così da New York a Los Angeles dove la figlia lavora come sceneggiatrice di serie tv proponendosi di diventare la sua assistente!

Abbiamo poi l'emozionante commedia sull'amore materno con Jennifer Aniston, Kate Hudson e Julia Roberts, MOTHER’S DAY diretto da Gary Marshall (Pretty Woman): una commedia corale cha ha come cornice la festa della mamma, giorno che per le mamme stesse può diventare anche l'occasione per fare il punto sulle relazioni con prole, mariti e genitori. Quattro protagonisti e quattro storie che si intrecciano in un unico vortice emotivo.

Seguirà il toccante dramma sullo Tsunami del 2004 in Thailandia THE IMPOSSIBLE, con Naomi Watts che lotta per la sopravvivenza e per ritrovare il resto della sua famiglia. Un film drammatico, intenso, emozionante proprio perché si tratta una storia vera, quella di una famiglia che è realmente sopravvissuta alla tragedia in cui nel 2004 sono morte oltre trecentomila persone.

Non mancano le risate in compagnia di Mila Kunis in BAD MOMS – MAMME MOLTO CATTIVE che racconta di tre mamme stanche di dover fare tutto da sole, di badare a figli e mariti immaturi e di essere guardate male se arrivano in ritardo alle riunioni o se danno ai figli merendine non biologiche. Basta, si dicono, diventiamo mamme cattive e diamoci alla pazza gioia!

Tra gli altri titoli sono da citare: MOTHERS AND DAUGHTERS con Mira Sorvino e Sharon Stone, DONNE, REGOLE... E TANTI GUAI!con Jane Fonda e Lindsay Lohan, MAMMA HO PERSO IL LAVORO con Liv Tyler e Diane Keaton; e PERCHÉ TE LO DICE MAMMAcon Diane Keaton e Mandy Moore.