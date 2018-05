A Genova dal 10 al 12 maggio arriva il Festival del Mare

Da giovedì 10 a sabato 12 maggio, a Genova va in scena la prima edizione del Festival del Mare. Risorse inestimabili, le acque marine sono minacciate dall'inquinamento; e al Festival non mancheranno gli incontri dedicati appunto alle tematiche ambientali (LO SPECIALE DI SKY TG24 ). Durante i tre giorni del Festival, che si terrà tra il Porto Antico e la Darsena, si parlerà anche di temi più "leggeri": dai relitti sommersi ai viaggi, ai pesci. Un'idea dell'Università di Genova per "rafforzare il legame tra la città e il mare anche con eventi collaterali come mostre e concerti.

Un Festival voluto dall'Università

Oltre 50 gli eventi previsti, con 300 persone (tra docenti e studenti) e più di 20 discipline coinvolte. Tavole rotonde, workshop, conferenze. E poi laboratori didattici, mostre e spettacoli - tutti a ingresso libero (fino a esaurimento posti) - che si terranno tra le 10 e le 23 di giovedì, venerdì e sabato. Per orientarsi in questo mare magnum, sul sito del Festival è consultabile il programma completo.

Gli eventi clou del Festival

Come si legge nella presentazione, la tre giorni è stata ideata dall'ateneo genovese per "immergersi in modo innovativo e coinvolgente" nella tematica del mare, con eventi pensati "per ogni genere di pubblico, interattivi e trasversali". Le tavole rotonde si svilupperanno attorno a due temi principali: "Le nuove professioni del mare" e "I giovani e la ricerca sul mare". Tra gli appuntamenti in programma si trovano quello con Kevin Fewster, direttore del National Maritime Museum di Greenwich che terrà una lezione su "I grandi affondamenti, dal Titanic all’Andrea Doria", e con Nick Sloane, direttore delle operazioni di spostamento della Concordia dall'Isola del Giglio ( lo speciale di Sky TG24). Degni di menzione anche gli incontri "L’acqua e l’origine della vita", "Un mare di foto" e "La difesa dell’ambiente marino". Tantissime le conferenze divulgative, su temi i più disparati: dalla pirateria al surf, ai commerci in mare, dall'Antartide alla traversata dell'Atlantico.

Concerti e una rassegna di cinema

Dopo Euroflora, rassegna terminata domenica 6 maggio, la città torna dunque ad animarsi. Come detto, non mancheranno gli eventi collaterali, tra cui una rassegna cinematografica serale, concerti e uno spettacolo itinerante. Previsti inoltre laboratori didattici - una trentina in tutto - per bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni, tutti ospitati in Piazza delle Feste del Porto Antico. In concomitanza con il Festival, saranno allestite delle mostre: tra queste, una di dipinti sul Mar Ligure provenienti da collezioni private genovesi, che inaugura proprio giovedì 10 maggio al Galata Museo del Mare e sarà a ingresso gratuito fino a sabato 12.