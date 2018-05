Periferie tra degrado e speranza: mercoledì nuova puntata di Hashtag24

La periferia tra degrado e nuove speranze è il tema della nuova puntata di "Hashtag24, l'attualità condivisa" in onda mercoledì 9 maggio. La trasmissione, ideata e condotta dal vicedirettore di Sky TG24, Riccardo Bocca, è trasmessa anche in diretta streaming su SkyTG24.it. Ospiti della sesta puntata: il rapper Marracash, il sociologo e consulente scientifico al progetto "G124" di riqualificazione delle nuove periferie Mario Abis e il senatore Andrea Causin, ex presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Hashtag 24, l'attualità condivisa: lo speciale

Domande e commenti del pubblico

Francesca Baraghini, come ogni settimana, seleziona in diretta domande e contributi dei telespettatori che possono intervenire attraverso i principali social network: Facebook, con il Gruppo Hashtag24, Twitter con l'Hashtag #H24 e Whatsapp con il numero di telefono 349-6032901. Il tema della puntata è introdotto da un servizio a cura di Francesca Smacchia. Il coordinamento editoriale è a cura di Dario Cirrincione.

La videolettera di Riccardo Bocca

Al termine della puntata, Riccardo Bocca invierà la videoletera a uno dei protagonisti del tema trattato in studio. (La videolettera inviata la settimana scorsa a Chiara Ferragni)

I temi trattati nelle precedenti puntate

La prima puntata di Hashtag24, andata in onda il 4 aprile, è stata dedicata al tema dell'immigrazione: in Italia c'è chi è pronto a offrire aiuto, ma "non a casa nostra" e chi, invece, chiede a gran voce di "rispedire gli immigrati al loro Paese".

La seconda puntata ha svelato i mille volti della massoneria in Italia. Nella settimana successiva si è discusso di maschilismo e femminismo fra omicidi, molestie sessuali, stalking e discriminazioni personali e professionali. La puntata andata in onda il 25 aprile ha trattato il tema dei nuovi lavori tra complessità e opportunità. Nella quinta puntata si è parlato del rapporto tra gli italiani e la lungua inglese.

