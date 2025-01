Udine, vanno al cimitero e non trovano le tombe dei parenti

Vanno al cimitero ma non trovano i loro parenti defunti. È successo a Udine, come denunciato da tre cittadini che dopo aver inutilmente cercato le tombe nel cimitero di San Vito hanno scoperto che le salme dei loro cari sono state esumate e trasferite in un campo comune. A riferire quanto accaduto è il Messaggero Veneto, secondo il quale i familiari non sarebbero stati avvertiti degli spostamenti. Tra questi anche un'anziana di 80 anni che, recatasi al cimitero per portare dei fiori alla memoria del padre, non ha trovato la tomba. Il quotidiano ha quindi sentito anche l'assessore comunale competente, Rosi Toffano, la quale ha riferito che il trasferimento delle salme è stato pubblicato regolarmente, come prevede la legge, sull'Albo pretorio, con un avviso in cimitero e sul sito del Comune. Sarebbe stato impossibile, ha giustificato Toffano, "raggiungere i parenti dei 900 inumati nel campo comune".