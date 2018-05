Crolla rivestimento del muro nel bagno degli Uffizi: turista ferita

In un bagno degli Uffizi è crollata parte del rivestimento in travertino di un muro, ferendo al piede una turista. L'incidente è avvenuto nel piano interrato del museo, che è stato chiuso per lavori di manutenzione e che riaprirà sabato 5 maggio. Il fatto risale al 2 maggio, ma si è appreso solo oggi. La visitatrice è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale.

I rilievi dopo l'incidente

Dai controlli fatti dal personale degli Uffizi è risultato che il rivestimento del muro era in cattive condizioni, tali da non sostenere la lastra in travertino collocata a circa un metro da terra. "Dalle verifiche periodiche non emergevano criticità - spiega il direttore del museo Eike Schmidt - tuttavia, dall'esame del materiale che ha ceduto, è emerso che i lavori fatti circa 20 anni fa sembrano di qualità scadente". Dopo l'incidente il direttore ha deciso di chiudere il piano e di fissare meccanicamente ogni singola lastra in travertino.

La lettera della Cgil

Sulla vicenda è poi intervenuta la Cgil, con una lettera diretta a Schmidt. "Il crollo - si legge nel documento - poteva avere conseguenze ben peggiori. Ci aspettiamo che venga fatta luce sulle eventuali responsabilità per lavori male eseguiti e non attentamente collaudati".