Metro C Roma, aprirà il 12 maggio la stazione di San Giovanni

La stazione - museo di San Giovanni della metro C verrà aperta sabato 12 maggio. Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa in Campidoglio. "Dopo anni di fermo – ha spiegato il primo cittadino - abbiamo sbloccato i lavori. Roma comincia a mostrare che le cose si possono fare. Inauguriamo una stazione museo che diventerà operativa. Ce la invidieranno da ogni parte del mondo". L’apertura della stazione consentirà per la prima volta il collegamento tra la linea C e la A, che già transita a San Giovanni. Raggi visita nuova stazione della metro C, tra anfore e reperti. FOTO

"Svolta nella mobilità"

Secondo Raggi, la stazione San Giovanni della linea C metterà in contatto con il centro cittadino una parte importante della periferia, comportando una vera e propria "svolta nella mobilità". Durante la conferenza stampa, contrariamente a quanto era stato ipotizzato in precedenza, l'amministrazione capitolina ha fatto sapere che il proseguimento della linea C non si fermerà alla stazione Fori Imperiali, ma arriverà a piazza Mazzini per proseguire fino alla Farnesina. Per renderlo possibile, spiega il Campidoglio, Roma Metropolitane ha elaborato uno studio preliminare per la tratta Fori Imperiali-Clodio Mazzini al fine di "individuare nuove soluzioni progettuali attraverso l'elaborazione di un progetto di fattibilità".

Il proseguimento dei lavori

"L'obiettivo – ha spiegato Enrico Stefano, presidente della commissione Mobilità - è non far passare altri 30 anni per completare questa opera". Nello specifico la linea C, come ha illustrato Stefano, proseguirà verso piazza Venezia con una stazione intermedia a piazza Vittorio, per poi avvicinarci a Campo di Fiori e "proseguire così fino a piazzale Clodio e magari alla Farnesina per mettere in campo tutta una serie di iniziative con un grosso nodo di scambio".