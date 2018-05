Ragusa, sequestrate 6 tonnellate di cannabis nascoste tra i pomodori

La Polizia ha sequestrato a Ragusa oltre 6 tonnellate di cannabis, che avrebbero avuto un valore stimato in diversi milioni di euro sul mercato dello spaccio di droga. Lo stupefacente era coltivato all’interno di alcune serre nella zona di Vittoria, nascosto tra le piante del tipico pomodoro locale. Nell'operazione è stata anche arrestata una persona, il presunto "coltivatore".

L'operazione

La piantagione di cannabis era stata realizzata in serra su un'area di oltre 3.500 metri quadrati, ed è stata scoperta anche grazie all'uso di un drone, oltre che di lunghi appostamenti. I poliziotti hanno dovuto lavorare ininterrottamente per 36 ore per estirpare oltre 15mila piante di varie dimensioni, che sono poi state portate alla Questura di Ragusa grazie all’impiego di due tir. Qui il materiale sequestrato sarà sorvegliato fino alla sua distruzione. Inoltre sono in corso le analisi della della sostanza stupefacente per accertarne la qualità ed il principio attivo in essa contenuto, in modo da poterne determinare con esattezza il valore sul mercato.