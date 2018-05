I Negramaro e l’inglese: il video di Hashtag24

“Do you know what I mean? Bisogna avere l’accento italiano quando si parla l’inglese!”, Giuliano Sangiorgi, la voce dei Negramaro, scherza a proposito degli italiani che si esprimono in inglese. Lui e Andrea Mariano, il tastierista del gruppo, sono i protagonisti di un video, realizzato negli studi di Sky TG24, che anticipa l’argomento della puntata di oggi di Hashtag24, in onda dalle 21: nel nostro Paese, quanto si parla (e come) la lingua inglese?

I Negramaro e l’inglese

“Per me è bellissimo l’inglese italianizzato e viceversa”, continua il cantante pugliese rispondendo alle domande di Riccardo Bocca. L’inglese (e come gli italiani lo masticano) sarà dunque il protagonista della puntata di Hashtag24 di questa sera: in studio con Riccardo Bocca la scrittrice Michela Murgia, il presidente dell'Accademia della Crusca Claudio Marazzini e John Peter Sloan, autore e insegnante d'inglese.