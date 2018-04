Nepal, alpinista italiano muore scalando una delle vette dell'Himalaya

Malesia, prima condanna per fake news: in carcere per video su Youtube

Un cittadino danese sconterà un mese di galera per aver diffuso un filmato in cui accusava la polizia malese di essere invervenuta troppo tardi per un omicidio a Kuala Lumpur. La legge, approvata da poco, per alcune associazioni è "un bavaglio per le opposizioni"