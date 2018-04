Vaccini, scade il termine per inviare la documentazione alle Asl

Domani, lunedì 30 aprile, è una giornata importante per quanto riguarda i vaccini. Scade, infatti, il termine entro cui i dirigenti scolastici sono chiamati a trasmettere alle Asl la documentazione sugli obblighi vaccinali fornita da genitori, tutori o affidatari.

Le conseguenze della mancata presentazione

Per i servizi educativi all'infanzia e per le scuole dell'infanzia (0-6 anni), la presentazione della documentazione rappresenta un requisito fondamentale per l'accesso nelle strutture (comprese quelle private non paritarie). Per gli altri gradi di istruzione, a partire dalla scuola elementare, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporterà né il divieto di ingresso negli istituti scolastici né quello di partecipare agli esami. Tuttavia, nel caso non vengano rispettati gli obblighi, verrà attivato dall’Asl un percorso di recupero delle vaccinazioni. Con il rischio, in caso di ulteriore inadempienza, di incorrere in sanzioni amministrative.

Copertura vaccinale migliorata

Il panorama nazionale della copertura vaccinale, intanto, ha segnato un netto miglioramento in quasi tutte le regioni italiane: nella maggior parte di esse, 11 su 21, è stato raggiunto l'obiettivo di immunizzare almeno il 95% dei nuovi nati con il vaccino esavalente (quello che protegge contro malattie gravissime come polio, difterite e tetano). Sono aumentate anche le vaccinazioni contro il morbillo (+4%), ma solo in una regione - il Lazio - è stata raggiunta la quota del 95% di bimbi immunizzati. Dati in sostanza confermati da quanto emerso nel corso della Settimana europea delle Vaccinazioni (European immunization Week), che si è tenuta dal 23 al 29 aprile: la copertura vaccinale al 31 dicembre 2017 in età pre-scolare, somministrata generalmente tra i 5 e i 6 anni, ha evidenziato un +2,94% per la quarta dose di antipolio (era dell'85,7% nel 2016 contro l'88,68% del 2017) e un +3,57% per la seconda dose di anti morbillo (82,2 nel 2016 contro l'85,8% del 2017).

La soddisfazione del ministero della Salute e l’appello dell’Ue

Un buon risultato, secondo il ministero della Salute, a riprova dell'efficacia delle “misure straordinarie messe in atto nel corso del 2017, in particolare con l'approvazione del decreto vaccini e gli interventi di comunicazione che l'hanno accompagnato, nonché la grande resilienza dei servizi territoriali deputati all'erogazione delle vaccinazioni, che hanno avuto la capacità di riorganizzarsi in pochissimo tempo per rispondere a una domanda considerevolmente aumentata”. Tutto ciò, ha spiegato il ministero, è riuscito “ad arrestare il trend in diminuzione delle coperture vaccinali”. Va in questa stessa direzione anche l'Ue: il Commissario alla salute Vytenis Andriukaitis ha chiesto pochi giorni fa a tutti gli Stati di impegnarsi a realizzare piani di vaccinazione nazionali e regionali entro il 2020, con obiettivi di copertura di almeno il 95%. Soprattutto per il morbillo: una malattia che, a causa del calo delle vaccinazioni, ha colpito e ucciso in numerosi Paesi del Vecchio Continente.