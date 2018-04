Fondi per i disabili in Sicilia, associazioni contro Musumeci

"Se non ci fossero stati i disabili gravissimi, avremmo forse potuto disporre di qualche decina di milioni in più per collocarli in settori attualmente carenti di disponibilità finanziaria”. La frase, pronunciata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci in Assemblea regionale, dove da due giorni è in corso l'esame della manovra finanziaria, ha suscitato dure reazioni da parte dell'opposizione e di alcune associazioni di disabili.

La frase

Musumeci è intervenuto in aula per parlare dei fondi destinati alle persone con gravi disabilità. Il video del suo intervento è stato condiviso sulla pagina Facebook “Siamo Handicappati No Cretini” con un lungo post che accusa il presidente della Regione Siciliana di “trasmettere odio sociale” nei confronti dei disabili. “Ci scusi se abbiamo la colpa di esistere e se siamo così numerosi - hanno scritto sul social network -. Ma non siamo disposti ad accettare 'soluzioni finali'".

Le reazioni politiche

Immediate anche le reazioni politiche del Movimento 5 stelle e del Partito democratico. "Quando ho sentito dire al presidente queste parole mi si è gelato il sangue – ha detto il deputato regionale M5s Giorgio Pasqua -. Mi auguro sia soltanto uno spiacevole scivolone. Spero che chieda scusa ad una platea di persone che vivono già un dramma personale". Daniela Vella, deputato del Pd, aggiunge: "Mi auguro che il pensiero del presidente Musumeci sui disabili gravissimi non corrisponda alle parole infelici pronunciate in aula".

La replica di Musumeci

Il governatore Musumeci è intervenuto sulla questione con un video pubblicato sul proprio profilo Facebook. "Sta girando in queste ore un breve video di un mio intervento in Aula, organizzato dagli avversari politici – ha detto -. In Aula ho spiegato che non è colpa del Governo se abbiamo dovuto fare tagli o abbiamo dovuto orientare su alcuni obiettivi una spesa maggiore rispetto a quella dello scorso anno. Ho portato l'esempio delle famiglie dei disabili gravissimi. Quest'anno la dotazione complessiva è di 270 milioni circa. Per le famiglie dei disabili gravissimi, che sono 12.300 secondo le Asp (Aziende di Servizi alla Persona, ndr), ci sono 220 milioni. La rimanente quota andrà alle famiglie dei disabili gravi". Musumeci ha ribadito che entro sei mesi avrebbe dato una risposta "seria e concreta a tutte le famiglie" e ha aggiunto: "Le speculazioni, i tentativi meschini messi in atto da qualcuno, non possono neutralizzare uno sforzo e un impegno finanziario che è e rimane il fiore all'occhiello di questa legge finanziaria".