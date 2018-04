Porto Torres, uomo accoltella carabiniere e si barrica in casa

A Porto Torres, cittadina nel nord Sardegna, un carabiniere è stato accoltellato all’addome da un uomo che poi si è barricato nella propria abitazione. È successo nella mattinata del 27 aprile e, al momento, l’aggressore è ancora dentro la casa, che è stata circondata dai militari, pronti per fare irruzione per bloccarlo. Il carabiniere ferito si era introdotto nell'appartamento insieme a un collega dopo una segnalazione, per sedare una lite in famiglia. Il quarantenne aggressore, secondo quanto riferiscono i militari, stava picchiando la madre. Nonostante il ferimento del carabiniere, gli agenti sono riusciti a far uscire dall’abitazione gli anziani genitori.

Militare ricoverato in ospedale

Il carabiniere ferito si chiama Roberto Frau ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Al momento le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Il militare dell’Arma, 55 anni, è il fratello di Walter Frau, il carabiniere vittima insieme ad un altro collega della strage di Chilivani, in provincia di Sassari, avvenuta il 16 agosto del 1995. Quel giorno una pattuglia di carabinieri fu protagonista di un conflitto a fuoco con un commando di malviventi.