Versilfood avvia l’ampliamento del polo produttivo di Camaiore

Nuove linee automatizzate, maggiore capacità produttiva e un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita fondato su eccellenza delle materie prime, innovazione e sostenibilità

Prendono oggi il via i lavori di ampliamento del polo produttivo di Versilfungo S.p.A/Versilfood a Camaiore: un intervento strategico con cui l’azienda punta a rafforzare la propria capacità industriale e ad accompagnare una nuova fase di crescita.

Specializzata nella selezione, lavorazione e confezionamento di funghi, frutti e ortaggi, Versilfood che quest’anno festeggia il quarantennale di attività, ha costruito nel tempo il proprio posizionamento su un principio chiaro: la massima attenzione alla qualità della materia prima e alla cura di ogni fase della filiera, con l’obiettivo di preservare integrità, gusto e caratteristiche organolettiche dei prodotti. Con questo ampliamento, fortemente voluto dal Presidente del CdA Tommaso Rocca, l’azienda punta a quadruplicare la propria capacità produttiva.

Standard qualitativi

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto che consentirà un controllo ancora più evoluto dei processi lungo tutta la filiera e l’avvio di quattro nuove linee completamente automatizzate. L’intervento è stato concepito per sostenere lo sviluppo dell’azienda attraverso un modello produttivo sempre più efficiente e coerente con gli standard qualitativi che da sempre contraddistinguono Versilfood.

L’ampliamento rafforza inoltre due direttrici centrali del percorso di sviluppo di Versilfood: innovazione e sostenibilità. Il nuovo impianto permetterà infatti l’utilizzo di packaging con carta riciclata al 100% e sarà interamente alimentato da energia rinnovabile, integrando così performance produttiva e attenzione all’impatto ambientale.