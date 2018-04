Milano, uomo rapinato e ucciso a coltellate

Un giovane di origine bengalese è stato ucciso stanotte a Milano con una coltellata al torace dopo essere stato rapinato. È accaduto alle 2.30 di questa notte in via Settembrini, a poche decine di metri dalla Stazione Centrale e a nemmeno 200 metri da via Gaffurio dove stanotte si è verificata un'altra aggressione, sempre per rapina, ai danni di una studentessa, accoltellata ma non in pericolo di vita.

La corsa in ospedale

L'uomo è stato trasportato d’urgenza all'ospedale Niguarda, ma è morto prima di arrivare al pronto soccorso. I carabinieri stanno raccogliendo le immagini delle telecamere di sicurezza per individuare il responsabile.