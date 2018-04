Bullismo, offese e minacce a prof di Lucca: bocciatura per 3 studenti

Bocciatura per tre degli studenti di un istituto tecnico di Lucca coinvolti nella vicenda delle minacce al professore di italiano, finite poi in un video diffuso in Rete. Lo ha deciso il consiglio di istituto che si è riunito oggi, sabato 20 aprile. Altri due studenti sono stati ammessi agli scrutini, ma per loro è stata confermata la sospensione fino al 19 maggio. Il consiglio di classe aveva proposto la bocciatura per cinque studenti.

Sei studenti indagati, la polizia li ha perquisiti



Per le offese e le minacce al proprio docente gli studenti indagati sono sei. A loro è contestato il reato di concorso in violenza privata e minacce. Gli indagati dovranno rispondere anche del tentato furto del tablet utilizzato per il registro elettronico, contenente i dati scolastici, che uno di loro ha provato a sottrarre al docente che si rifiutava di dargli un voto superiore al suo rendimento. Oggi la polizia ha effettuato delle perquisizioni degli studenti indagati: sono stati sequestrati gli indumenti indossati dai ragazzi nel video, i loro cellulari e il casco da moto utilizzato per colpire il professore.