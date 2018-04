Bullismo contro prof Lucca, consiglio classe propone 5 bocciature

Cinque ragazzi bocciati, mentre un altro sospeso per 15 giorni. È questa la proposta del consiglio di classe dopo gli episodi di bullismo verso un docente avvenuti in un istituto tecnico di Lucca. Adesso occorre la ratifica da parte del consiglio di istituto per rendere effettive le misure.

Sei studenti indagati

I sei studenti risultano indagati per violenza privata e minacce gravi per l’episodio di bullismo in cui uno di loro, in classe, aveva rivolto offese e minacce verso un insegnante per via di un brutto voto. Il ragazzo aveva anche tentato di strappare il registro elettronico dalle mani del docente. L’episodio, secondo quanto raccontato da La Nazione e Il Tirreno, aveva visti coinvolti anche altri alunni. La scena delle minacce al professore era stata anche ripresa con un cellulare e il video era stato fatto girare in alcune chat.

Valutata la condotta del docente

Anche il comportamento del docente preso di mira dai bulli sarà valutato dal consiglio d'Istituto. Lo ha detto il preside della scuola: "Lo faremo con molta attenzione per lui e non solo per lui", ha aggiunto spiegando che il tempo a disposizione per chiudere questa valutazione è di 30 giorni.

Preside: “Tutti offesi per quanto accaduto”

"Quanto avvenuto in quell'aula non rappresenta l'Istituto: non siamo così, siamo tutti offesi ed il rispetto per chi è più direttamente esposto non è una debolezza, ma la forza di una comunità scolastica e di una amministrazione che osserva, ascolta e valuta chi si mette fuori dalla convivenza civile", ha concluso il dirigente scolastico.

Tre indagati a Velletri

Intanto sono stati presi provvedimenti anche per un episodio analogo avvenuto a Velletri. Tre in questo caso gli indagati per un atto di bullismo nei confronti di una professoressa che un ragazzo minaccia: "ti faccio sciogliere in mezzo all'acido". La vicenda risale al 2016 ma il video è stato postato in rete ora. La Procura di Velletri ha aperto un fascicolo per minacce e oltraggio al pubblico ufficiale.