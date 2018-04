Bullismo, studente minaccia professoressa: "Ti sciolgo nell'acido"

Uno studente di un Istituto tecnico alle porte di Roma ha rivolto apertamente gravi minacce ad una professoressa. La scena è stata ripresa con un cellulare e il video è stato poi condiviso sui social. Il ragazzo minacciava la donna dicendole che l’avrebbe sciolta nell’acido e poi mandata in ospedale. Il fatto, avvenuto a Velletri, risale a circa un anno fa. Ma solo ora, dopo che il video è diventato virale, i carabinieri hanno inviato un'informativa all'ufficio del pubblico ministero.

Il video

Le immagini mostrano un ragazzo che risponde piccato alla sua insegnante davanti alla minaccia di finire dal preside in seguito all'ennesima nota presa in classe. "Ma chi sei tu per dirmi che devo stare zitto. Ma voi volete proprio finire all'ospedale. Ti faccio squagliare in mezzo all'acido", ripete il ragazzo che resta seduto al suo posto mentre gli amici ridono davanti allo smartphone. "Mo ti alzo tutto il banco ti alzo, vuoi vedere?", prosegue lo studente. "Non mi provocare professorè che poi la macchina non te la ritrovi" continua il giovane che poi si alza per affrontare la prof e quando lei esce dalla classe per andare a chiamare il preside prende a calci la porta dell'aula.

Le reazioni

Gravi e inaccettabili queste continue aggressioni agli insegnanti italiani. Il bullismo nelle scuole umilia il lavoro e la dignità di migliaia di docenti che meritano piu' rispetto per il ruolo fondamentale di educatori eformatori. Bisogna ricomporre questa frattura tra giovani, famiglie e insegnanti". Lo scrive su Twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.