Otto milioni di italiani in viaggio per 25 aprile e primo maggio

Per il ponte del 25 aprile e primo maggio si metteranno in viaggio circa 8 milioni di italiani, ma senza lasciare il Paese. A rilevarlo è Federalberghi, che stima in circa 5 milioni di euro il giro d'affari collegato a questa finestra vacanziera primaverile.

I flussi del ponte

Secondo Federalberghi gli italiani che si muoveranno per la Festa della Liberazione saranno 7 milioni e 969 mila, per un giro di affari stimato in 2,85 miliardi di euro. Cifre più o meno simili per il primo maggio: 7 milioni 517 mila per un giro d'affari di circa 2,46 miliardi. L'87,3% degli intervistati ha dichiarato che resterà però in Italia, soltanto il 12,5% andrà all'estero. Nel 34,2% dei casi, si tratterà di un "super-ponte", che includerà sia il 25 aprile sia il primo maggio.

La spesa per il 25 aprile

Il 25 aprile la spesa media pro capite destinata al viaggio e comprensiva di tutte le voci (trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) sarà pari a 358 euro, in aumento rispetto al 2017 in cui si sono spesi 309 euro. In crescita la durata media della vacanza: si trascorreranno circa 3,7 notti fuori casa, in netta crescita rispetto alle 3,1 notti del 2017. Le mete preferite dai viaggiatori che resteranno in Italia saranno le località di mare (36,6%), le città d'arte (25,9%) e la montagna (15,2%). Per quanto riguarda la struttura ricettiva, nel 30% dei casi i vacanzieri soggiornerà da parenti e amici (30%) mentre il 22,6% opterà per gli alberghi.

Il primo maggio

Per la Festa dei lavoratori la spesa media pro capite prevista sarà di 327 euro. Anche in questa occasione aumentano le notti fuori casa, che passano dalle 2,5 del 2017 alle 2,7 notti di quest'anno. Ancora una volta la maggioranza - il 92,3% degli intervistati - resterà in Italia mentre il 6,7% varcherà i confini nazionali. Risultati simili pure per la destinazione: il mare (39,9%) e le località d'arte (23,9%) guadagnano la maggioranza delle preferenze. Casa di parenti e amici resta la soluzione preferita per alloggiare (32,9%), mentre il 24,4% andrà in albergo.

Banco di prova per l'estate

"I ponti di primavera sono un bel banco di prova nella prospettiva di una stagione che corre verso l'estate", afferma il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. "Il nostro è un Paese che sembra dimostrare la gioia di vivere, malgrado le innegabili difficoltà e il clima di incertezza".