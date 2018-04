Da Foggia al Montenegro, palloncini attraversano l’Adriatico

Hanno attraversato il mar Adriatico per finire tra le mani di un pescatore montenegrino. È il bizzarro destino che è toccato a dei palloncini bianchi che qualche giorno prima erano stati liberati a Foggia per festeggiare le nozze d’argento di Paolo e la moglie Michela, storici macellai della città pugliese, gestori di una braceria nel centro storico. La loro unione, che oltre i 25 anni di matrimonio ne vanta anche sette di fidanzamento, è stata celebrata da una festa organizzata dalle due figlie.

Messaggio di augurio per chi li avesse trovati

L'idea, racconta Paolo all’Ansa, era quella di far volare in cielo dei palloncini bianchi "con un bigliettino sul quale abbiamo annotato un messaggio di augurio per chi li avesse trovati ed il mio numero di cellulare. È stato un gioco per noi". Per questa ragione "mai avremmo immaginato di ricevere sabato mattina un sms da una ragazza montenegrina" che recitava: "Li ha trovati mio padre mentre pescava. Mi premeva farvi sapere la bella notizia". Allegato al messaggio, nel sms c’era anche una foto dei palloncini tra le mani del pescatore.