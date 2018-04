Incendio in casa a Palermo: paura in centro, alcuni intossicati

Tanta paura e alcuni intossicati per un incendio scoppiato in un appartamento di via Enrico Albanese, nel centro di Palermo. Le fiamme si sono diffuse in un'abitazione al sesto piano di un edificio i cui vetri sono esplosi. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia municipale e personale del 118.

Fiamme provocate involontariamente da un’anziana

Dopo l'allarme lanciato dai residenti, lo stabile è stato evacuato e la strada interdetta. A provocare le fiamme pare sia stata una donna anziana. La donna sarebbe rimasta involontariamente coinvolta mentre puliva con dell'alcol le tende di casa. In seguito, il fuoco si è diffuso nella stanza, mentre il fumo invadeva l'immobile. L'ottantenne, intossicata e lievemente ferita, è stata portata in ospedale, insieme a un'altra persona che abita al piano superiore e a un carabiniere che stava verificando la presenza di persone in difficoltà nell'edificio: sono stati tutti condotti in ospedale per intossicazione da fumo.