Milano, bimbo dona i risparmi all'oncologo che ha curato la madre

La grafia incerta da bambino e 45 centesimi in una busta. Il piccolo Giovanni, un bambino sardo di 5 anni, ha voluto ringraziare così Pietro Caldarella, vicedirettore dell'Istituto europeo di oncologia, che ha curato il cancro di sua mamma.

Il racconto social

"Stamattina il figlio di una mia paziente di 5 anni mi ha dato questo biglietto per ringraziarmi delle cure alla sua mamma e dentro c’erano i suoi risparmi che ha voluto donarmi per la ricerca sul cancro ...mi veniva da piangere!!!!". Questo il messaggio postato il 27 marzo sulla pagina Facebook del chirurgo che in pochi giorni è stato condiviso e commentato da centinaia di utenti.

La busta e la sorpresa

Lo scorso anno la mamma di Giovanni si era sottoposta a un'operazione per combattere un tumore al seno, cui erano seguite alcune sedute di chemioterapia. Ora sta bene e, dopo l'ultima visita di controllo a Milano, il bambino ha voluto ringraziare personalmente il medico per quello che aveva fatto. Ha preso una busta, ha messo dentro tutti i suoi risparmi, 45 centesimi in pezzi da 1, 2 e 5 centesimi e ha scritto (con un piccolo errore) "Caro Cadarella" e "da Giovanni".