Morbillo, bambino di 10 mesi morto a Catania per complicanze

Un bambino di 10 mesi è morto nell'ospedale Garibaldi di Catania per complicanze legate al morbillo. Il piccolo era stato ricoverato ad Acireale e, dopo l'aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie, da due giorni era stato trasferito nel nosocomio del capoluogo etneo.

Morto per complicanze legate al morbillo

Il bambino era stato ricoverato per il morbillo nel reparto di pediatria dell'ospedale di Acireale. Nel pomeriggio di due giorni fa le sue condizioni respiratorie e cardiocircolatorie si erano aggravate così tanto da richiedere un ricovero in Rianimazione. Per questo il piccolo era stato trasferito nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Garibaldi-Centro di Catania. Qui il bimbo è morto in mattinata per complicanze legate al morbillo. Il piccolo aveva un difetto cardiaco ed era stato ricoverato anche dal 3 al 16 marzo per una broncopolmonite e bronchiolite in presenza di un virus respiratorio sinciziale.

“Bimbo piccolo per vaccino, monito ad altri”

Il dottor Sergio Pintaudi, direttore del reparto di Rianimazione dell'ospedale Garibaldi-Centro di Catania, ha spiegato che il “piccolo paziente non era nell'età per poter essere vaccinato e quindi ha contratto l'infezione da chi vaccinato non era”. “Questo tragico evento”, ha aggiunto, “deve essere di monito affinché tutti capiscano che vaccinandosi si protegge non solo se stessi ma tutta la comunità”. Nell'ospedale Garibaldi di Catania sono 218 i casi di morbillo diagnosticati, con due decessi. Lo scorso 26 marzo ha perso la vita una donna di 25 anni: la giovane non era vaccinata e sarebbe morta per una polmonite morbillosa.