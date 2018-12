Terremoto, scossa di magnitudo 3.0 in provincia di Treviso

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata a nord di Possagno, in provincia di Treviso. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia segnala che il sisma si è verificato alle 9.36 di questa mattina, 28 marzo, e l'ipocentro è stato stimato a una profondità di 10 chilometri.

Nessun danno alle strutture

Il terremoto è stato avvertito in alcuni comuni nei dintorni di Asolo. In seguito all'evento sismico, classificato come "di assestamento", non è stato necessario alcun intervento da parte dei vigili del fuoco, che si sono limitati a un confronto con i tecnici comunali. Non si registrano danni alle strutture, ma a titolo precauzionale l'attività in varie scuole e in alcuni uffici pubblici è stata interrotta per alcuni minuti prima di riprendere in totale normalità.

Data ultima modifica 28 marzo 2018 ore 13:15