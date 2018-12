Esplode abitazione nel Viterbese: muore 26enne, grave la compagna

Esplosione nella notte in un appartamento a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Un giovane di 26 anni è deceduto e la compagna è stata trasportata d'urgenza dal 118 all'ospedale Sant'Eugenio di Roma per le ustioni riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia e carabinieri.

Ipotesi fuga di gas

L'esplosione ha distrutto quasi completamente l'appartamento che si trova all'interno del comprensorio turistico Torre di Maremma. La deflagrazione, probabilmente dovuta a una fuga di gas, è avvenuta intorno all'una della scorsa notte. A dare l'allarme sarebbe stato un vigilante che, sentito il boato, ha subito chiamato i soccorsi.

Ragazza grave ma non in pericolo

Il ragazzo è morto sul colpo, mentre la sua compagna, che stando alle prime ricostruzioni si trovava al piano superiore rispetto a dove è avvenuta l'esplosione, non sarebbe in pericolo di vita, seppure in gravi condizioni.