Voragine in strada a Verona, un’auto ci finisce dentro

Un’auto questa mattina, 9 febbraio, è finita dentro una voragine che si è aperta in strada nel centro di Verona, in corso Porta Nuova. Fortunatamente, per il conducente non ci sono state conseguenze, solo un po’ di spavento. L’incidente ha creato non pochi problemi alla viabilità cittadina.

Voragine aperta all’improvviso

A quanto pare l’asfalto ha ceduto improvvisamente e l’auto è rimasta incastrata con la parte anteriore nell'apertura sulla strada, profonda più di un metro. Subito dopo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici della municipalizzata Agsm, che provvederanno alla riparazione dopo aver verificato eventuali danni ai sottoservizi. L'incidente ha costretto l'amministrazione comunale a deviare il percorso della tradizionale sfilata dei carri del "Venerdì Gnocolar", il momento clou del Carnevale veronese.