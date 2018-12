Puglia, 80 datori di lavoro denunciati: assunzioni totalmente in nero

Sono 162 i lavoratori in nero, e 7 gli irregolari, scoperti in Puglia fra il 30 e il 31 gennaio dagli uomini del Comando Regionale della Guardia di Finanza. Questo il risultato del piano straordinario delle Fiamme Gialle volto alla prevenzione e alla repressione del lavoro illecito e che ha portato i militari a effettuare 199 interventi in tutta la Regione con la conseguente denuncia di 85 datori di lavoro.

Altre posizioni sospette

Secondo quanto reso noto dagli inquirenti, nel corso dell'operazione sono state individuate altre 280 posizioni lavorative per le quali si renderanno necessari ulteriori accertamenti. Le indagini, condotte trasversalmente nei confronti di numerose tipologie di imprese, si sono concentrate su quelle attività precedentemente individuate da specifiche “analisi di rischio”. Le verifiche dei finanzieri hanno permesso di scoprire alcune situazioni di particolare rilevanza a livello regionale. Tra queste anche un'impresa manifatturiera attiva nell'area nord barese - risultata "evasore totale" in quanto completamente sconosciuta al fisco - dove sono stati scoperti 5 lavoratori in nero impegnati nell'attività di confezione maglieria, e un call center presso il quale erano impiegati ben 54 lavoratori, le cui posizioni risultano sospette e in fase di controlli.