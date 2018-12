Pappagallo vaga in porticciolo di Palermo, salvato dai carabinieri

Volava confuso in zona Cala, porticciolo turistico di Palermo, ed è stato salvato dai carabinieri forestali un esemplare di Ara gialloblù (Ara Ararauna), specie di pappagallo a rischio estinzione.

L'intervento per salvare il pappagallo

L'animale appartiene a una specie tutelata dalla Cites, la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (riportata anche sul sito del ministero dell'Ambiente). Per i carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura, intervenuti per recuperare il pappagallo, sarebbe da escludere l'ipotesi che l'esemplare possa "rientrare tra quelli ormai naturalizzati" in Sicilia: sia per la specie rara a cui appartiene, sia perché "è apparso confidente e abituato al contatto umano".



Accertamenti in corso per risalire al proprietario

Quando gli uomini dell'Arma sono intervenuti, il colorato volatile stava volteggiando in maniera sconclusionata tra la strada e il molo, vicino al circolo Canottieri Palermo. L'esemplare di Ara Ararauna è stato affidato temporaneamente al Parco d'Orleans, giardino urbano palermitano gestito dalla Regione. Sono in corso accertamenti per risalire all'identità del proprietario – che è invitato a presentarsi presso gli uffici del Centro Anticrimine Natura dei carabinieri – e per verificare la possibilità che nel detenere il pappagallo abbia commesso eventuali reati o illeciti amministrativi.