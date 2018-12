Giorno della memoria, il film di Veltroni su Sky-Rai-Mediaset-La7

Una produzione originale per ricordare e far ricordare. In occasione della Giornata della Memoria - nell'80esimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia - Sky sceglie di percorrere un viaggio nella memoria storica di quegli anni con “Tutto davanti a questi occhi”. Su Sky il film sarà in onda sabato 27 gennaio alle 21 su Sky TG24 e Sky Cinema Hits.

In considerazione del valore civile di questa testimonianza Sky, Rai, Mediaset e LA7 hanno concordato di trasmettere il film il 27 gennaio, in contemporanea, nella stessa serata. È la prima volta che ciò accade.

La storia di Sami Modiano

Realizzato e diretto da Walter Veltroni e prodotto da Sky e Palomar, “Tutto davanti a questi occhi” racconta la tragica storia di Sami Modiano, uno dei pochi sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz Birkenau. Deportato da Rodi quando aveva solo quattordici anni con suo padre e sua sorella, tornò solo lui. Un racconto dalla straordinaria forza emotiva per sensibilizzare anche le nuove generazioni. Perché solo attraverso la consapevolezza del passato si può leggere il presente e costruire il futuro.

Anteprima alla presenza del presidente della Repubblica

Il documentario è stato presentato in anteprima il 22 gennaio all'Auditorium di Roma alla presenza del presidente della Repubblica.