Influenza, 50enne muore a Udine in seguito a complicanze

A Udine, un uomo di 50 anni è morto in ospedale in seguito a complicanze di una forma di influenza particolarmente aggressiva. Il paziente, secondo fonti ospedaliere sentite dall’Ansa, non soffriva di gravi patologie pregresse e non era vaccinato contro il virus dell'influenza. Nello stessa struttura, ricoverata nel reparto di terapia intensiva, si trova un’altra persona che presenta patologie analoghe.

Fatali complicanze broncopolmonari

L’uomo era stato ricoverato nell’ospedale di Udine nei giorni scorsi a seguito di una forma particolarmente aggressiva di influenza. Ad essere risultate fatali sarebbero state delle complicanze broncopolmonari infettive evolute in "Ards", sindrome da distress respiratorio acuto.

Un altro paziente in gravi condizioni

Secondo le fonti ospedaliere sentite dall’Ansa, non risulta vaccinato contro l’influenza neanche l'altro paziente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva. Al momento all'ospedale di Udine sono 13 i pazienti ricoverati a causa di forme influenzali molto aggressive. Di questi nessuno è stato vaccinato e la maggior parte ha meno di 65 anni, con due pazienti che sono donne in gravidanza. I sanitari della struttura hanno ribadito l’importanza della vaccinazione, ricordando che il picco dell'influenza a Udine arriverà tra circa una settimana.