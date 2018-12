Crotone: 18enne ucciso a colpi d'arma da fuoco per una lite tra vicini

Una lite per motivi di vicinato. Ci sarebbe un movente banale dietro la morte di un ragazzo di appena 18 anni, Giuseppe Parretta, ucciso a colpi di pistola, a Crotone, da un uomo di 57 anni già fermato dalla polizia. Il delitto nel pomeriggio in via Ducarne, uno dei vicoli del centro storico della città, all'interno della sede dell'associazione "Libere donne", che da anni combatte la violenza sulle donne, presieduta dalla madre della vittima, Katia Villirillo.

Il giovane era uno studente al liceo artistico incensurato che saltuariamente lavorava come cameriere nei locali del centro. Nell'edificio dove è stato ucciso non solo era ospitata la sede dell'associazione della mamma, ma c'è anche l'appartamento nel quale Giuseppe viveva. Nello stretto vicolo della parte antica di Crotone vive anche Gerace, volto noto per le forze dell'ordine che lo hanno arrestato in passato più volte per spaccio di droga e rapina.

Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia, già in passato ci sarebbero stati dissidi di vicinato tra il diciottenne ed il suo assassino. Oggi, verso le 16.30, Giuseppe si trovava nella sede dell'associazione gestita dalla madre. Forse era in attesa di incontrarsi con gli amici o con la fidanzata. Gerace, probabilmente, l'ha visto mentre passava davanti all'edificio ed e' entrato. Allora e' scoppiata la lite, presumibilmente per gli stessi motivi. Al culmine, l'uomo ha estratto di tasca una pistola ed ha sparato 4-5 colpi, due dei quali hanno raggiunto il ragazzo al torace uccidendolo sul colpo.

Commesso il delitto, l'assassino è rimasto impassibile, fermo davanti alla sede, in attesa che arrivassero le forze dell'ordine, subito chiamate da chi ha assistito alla scena. E quando la prima volante della Questura e' giunta nel vicolo, l'uomo ha consegnato la pistola agli agenti facendosi ammanettare. Subito dopo il fermo, l'uomo e' stato condotto in Questura dove sara' interrogato dal magistrato di turno della Procura al quale dovra' spiegare cosa lo abbia spinto a sparare contro un diciottenne.

