Salvini inaugura sede Lega Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 12 DIC - "Siamo qui per il cambiamento".

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, inaugurando a Catanzaro la nuova sede della Calabria della Lega.

"Non commento - ha aggiunto Salvini - i problemi locali e nazionali dei Cinque Stelle. È evidente che hanno perso la bussola. Ma ognuno è padrone del suo destino. Chiunque sarà il candidato del centrodestra, noi vinciamo e per la prima volta nel Consiglio regionale ci sarà la Lega a portare un bel cambiamento. Il nome arriverà a breve e non mi toglie il sonno.

Abbiamo solo chiesto che rappresenti il cambiamento. Che sia uomo o donna, di Cosenza o di Catanzaro ci interessa poco. Per il candidato in Calabria utilizzeremo il telefono. O le riunioni le facciamo in aereo, ma poi mi indagano. Comunque al telefono è più facile". Salvini ha escluso un vertice dei leader di centrodestra per il candidato. "Il problema qui in Calabria - ha aggiunto - non è vincere, ma dare vita a cinque anni di governo tosto, visti i tanti problemi che ci sono".