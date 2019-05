Gate chiuso, aggrediscono personale

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 23 MAG - Due donne colombiane, di cui una con cittadinanza italiana, con la pretesa di partire con un volo quando l'imbarco era già chiuso sono andate in escandescenza insultando e aggredendo il personale addetto al gate, le forze dell'ordine intervenute e anche un passeggero, causando lesioni ad alcune persone e danni alle cose. È successo ieri pomeriggio nell'Aeroporto di Lamezia Terme, ove le due donne volevano prendere ad ogni costo il volo per Treviso. All'impossibilità di potersi imbarcare si sono scagliate contro il personale. Un poliziotto e un carabiniere sono intervenuti per cercare di calmarle mentre le due, in evidente stato di agitazione ed ebrezza alcolica, offendevano gli addetti al gate scagliando anche un computer contro una dipendente della Sacal. Quindi si sono scagliate contro le forze dell'ordine. Alla fine le due sono state arrestate per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali, minacce e danneggiamento.