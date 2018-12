Oliverio, Castelli poco istituzionale

(ANSA) - CATANZARO, 16 DIC - "Ho dovuto prendere atto dell'indisponibilità della sottosegretaria Laura Castelli ad interloquire sulla problematica relativa al finanziamento del fondo di 50 milioni di euro per la stabilizzazione dei 4.500 lavoratori ex Lsu-lpu della Calabria malgrado la sollecitazione di alcuni componenti della Commissione Finanze del Senato, tra i quali il senatore calabrese Ernesto Magorno, che ringrazio". Lo ha sostenuto, in una dichiarazione, il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio.

"Devo rilevare - aggiunge Oliverio - che l'atteggiamento poco istituzionale della sottosegretaria Castelli mi preoccupa perché rivelatore di un vuoto di proposta che potrebbe determinare una situazione davvero difficile per migliaia di famiglie e per centinaia di Comuni calabresi. Di fronte a questa situazione è necessario che la Calabria, a partire dai lavoratori interessati, assuma le iniziative di mobilitazione necessarie a difendere diritti già conquistati e ad impedire involuzioni e notevoli passi indietro".