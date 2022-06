Cagliari, squalo spiaggiato trattenuto sul bagnasciuga per fare selfie

Scattano un selfie accanto ad un piccolo squalo spiaggiato lungo le coste della Sardegna e parte subito l’accusa di maltrattamento di animali. Mentre questo si dimena sul bagnasciuga e boccheggia, un gruppo di bagnanti inizia a scattare foto senza rimetterlo in acqua. Chi assiste alla scena grida “ributtatelo in mare”. Ma è inutile, la gente incuriosita e affascinata da un evento simile si dimentica di portare in salvo lo squalo. Il fatto è accaduto a Fontanamare nel Sud Sardegna. La scena è stata filmata e sul web esplode la polemica.

Le accuse sui social

approfondimento

Vergogna, è la parola più usata sui social network. In molti accusano i giovani di aver portato fuori dall’acqua lo squalo solo per farsi i selfie. C’è chi li definisce “bestie senza cuore”. C’è chi scrive: "Peccato non gli abbia staccato un braccio", conquistandosi oltre 100 like. "La povera bestia che annaspava è stata tirata a riva per il piacere di fotografarlo mentre soffriva. È maltrattamento di animali", ha postato un altro utente. C'è però anche chi difende i bagnanti, asserendo che l'esemplare è stato salvato grazie al loro intervento.